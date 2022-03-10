Американская технологическая компания Google временно ограничит работу магазина приложений Google Play в России. Сообщение появилось в официальном блоге корпорации.

Пользователям будут доступны только бесплатные приложения. «Из‑за сбоя в работе платежных систем мы приостановим работу биллинговой системы Google Play в России в ближайшие дни. Пользователи не смогут приобретать приложения и игры, оплачивать подписку или совершать покупки цифровых товаров в приложениях», — указано в заявлении компании.

Международные платежные системы Visa и Mastercard прекратили обслуживание российских карт сегодня, 10 марта, с 0.01 по московскому времени.

В данный момент в России продолжает работу платежная система «Мир», а также китайская UnionPay, функционирующая в 180 странах мира.