Джо Байден: США ответят на любую угрозу НАТО, даже если это приведет к мировой войне

США ответит на любой шаг России, угрожающий НАТО, даже если это приведет к мировой войне. Такое заявление сделал американский президент Джо Байден, cообщило РИА «Новости».

Байден отметил, что к границам Российской Федерации направлены 12 тыс. американских военнослужащих. «Мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО, каждый», — подчеркнул президент.

«У нас есть священное обязательство», — пояснил Байден. Он также добавил, что на территории Украины американская армия при этом воевать не станет. «Мы не будем сражаться в Третьей мировой войне в Украине», — добавил лидер США.

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