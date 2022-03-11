В России выявили более 50 тыс. новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 50 743 случая коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 488 меньше, чем днем ранее.

Больше всего заражений зафиксировано в Петербурге — 2595. Следом по этому показателю идут Башкортостан, Свердловская область, Москва, Иркутская и Челябинская области.