В России выявили более 50 тыс. новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 50 743 случая коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 488 меньше, чем днем ранее.
Больше всего заражений зафиксировано в Петербурге — 2595. Следом по этому показателю идут Башкортостан, Свердловская область, Москва, Иркутская и Челябинская области.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 17 242 043. За сутки умерли 674 человека, за все время — 359 585. Выздоровели 151 210, за весь период — 15 194 927. Число госпитализаций за сутки составило 7566.
В мире, по данным Worldometer, количество заражений коронавирусом превысило 453,8 млн. Россия находится на шестом месте по этому показателю. На первом — США (81,1 млн), на втором — Индия (42,9 млн). За ними идут Бразилия (29,2 млн), Франция (23,3 млн) и Великобритания (19,4 млн).