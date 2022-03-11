YouTube начал блокировать каналы российских СМИ, финансируемых государством

YouTube заявил, что незамедлительно блокирует аккаунты российских СМИ, финансируемых государством. Об этом сообщает РИА «Новости».

В твиттере платформы отмечается, что уже заблокированы ютьюб-каналы RT и Sputnik по всей Европе. Видеоролики российских государственных медиа также теперь значительно реже попадают в рекомендации пользователей.

Кроме того, видеохостинг начал удалять контент о «военной спецоперации» России на территории Украины, который «нарушает его политику». Все ограничения являются глобальными, а их срок действия пока не определен.

«Мы сосредоточились на удалении оскорбительного контента и предоставлении людям надежных новостей и информации», — пишет YouTube, отмечая, что меры были приняты после начала «спецоперации» 24 февраля.

Накануне видеохостинг полностью отключил все функции монетизации для россиян. Авторы больше не могут получать доход от подписки Premium, Music Premium, спонсорства, суперчата, суперстикеров и мерча.

Ранее видеохостинг отключил показ рекламы для россиян из‑за ситуации вокруг Украины. Кроме того, YouTube запретил монетизацию нескольким СМИ, включая RT.