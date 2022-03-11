перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Nestlé прекращает поставки в Россию продуктов питания, которые не являются жизненно необходимыми 17:18
Gett принял решение о реорганизации российского подразделения 17:08
Роскомнадзор решил ограничить доступ к Instagram в России 17:07
Канада внесла в санкционные списки Министерство обороны России и Службу внешней разведки 17:01
Erik Lucatero/Unsplash
В Совфеде сказали, что российские пользователи Instagram и Facebook не будут считаться экстремистами Обновлено в 16:46
Суд Украины заочно арестовал Маргариту Симоньян 16:29
Госдума: сервисы Meta могут заблокировать в ближайшее время. Но WhatsApp, возможно, это не коснется Обновлено в 16:07
Московский международный кинофестиваль перенесли на вторую половину 2022 года 15:39
Дефолт, российские добровольцы в Донбассе и пресечение деятельности Meta: главное из речи Пескова 15:22
Телеканал «360»/YouTube
В Москве начались переговоры Путина и Лукашенко. Вот основное, что сказали президенты 15:21
Генпрокуратура потребовала заблокировать Instagram и признать Meta экстремистской организацией 15:00
Минцифры выступило против легализации пиратского ПО, но попросило относиться к нему с пониманием 14:36
Великобритания ввела санкции против 386 депутатов Госдумы 14:24
Turkish Airlines опровергла информацию об ограничениях на продажу билетов для россиян Обновлено в 14:16
«Коммерсант»: из‑за риска блокировки «Википедии» в России выросло скачивание ее интернет-архивов 13:50
NurPhoto/Getty Images
ООН: число беженцев с Украины превысило 2,5 млн человек 13:40
Leroy Merlin продолжит работать в России. Сеть готова к расширению поставок и ассортимента 13:15
РКН заблокировал сайты изданий Colta, «Важные истории»* и российского отделения Amnesty 13:07
Роскомнадзор заблокировал сайт движения «Голос»* 12:45
В России выявили более 50 тыс. новых случаев коронавируса 12:22
Отключить рекламу

Gett принял решение о реорганизации российского подразделения

Виктория Шанина
Сегодня в 17:08

Израильский сервис такси Gett объявил о реорганизации российского подразделения. Об этом пишет РИА «Новости».

Вместе с тем из страны уходят или приостанавливают деятельность некоторые корпоративные клиенты компании. Причина — геополитическая ситуация, которая «влияет на возможность компании реализовывать свою стратегию», отмечает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-релиз Gett.

«Российская компания будет реорганизована и выполнит все принятые обязательства перед своими клиентами и сотрудниками», — говорится в сообщении компании. В чем заключается суть реорганизации, не уточняется.

24 февраля Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на территории Украины. В ответ на действия российских властей Евросоюз, США, Япония, Австралия, Великобритания и другие страны ввели санкции. Они затронули банки, бизнесменов, чиновников и ряд компаний.

Также после начала спецоперации многие западные компании решили приостановить деятельность в России. Среди них H&M, Zara, Mango, Asos, Nike, IKEA, JYSK, McDonald’s, Coca-Cola и PepsiCo.

События недели на afisha.ru
боевик
Анчартед: На картах не значится
Том Холланд отправляется в опаснейшее приключение на поиски Эльдорадо
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
ромком
Хочу замуж
Кристина Асмус и Милош Бикович находят друг друга в ромкоме Сони Карпуниной
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
детектив
Смерть на Ниле
Эркюль Пуаро снова расследует загадочное убийство
декоративно-прикладная
Михаил Врубель
Долгожданное воссоединение работ из Русского музея и Третьяковской галереи
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
McDonald's
ЕС
Ikea
Coca-Cola
Люди
Владимир Путин
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить