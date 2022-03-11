Gett принял решение о реорганизации российского подразделения

Израильский сервис такси Gett объявил о реорганизации российского подразделения. Об этом пишет РИА «Новости».

Вместе с тем из страны уходят или приостанавливают деятельность некоторые корпоративные клиенты компании. Причина — геополитическая ситуация, которая «влияет на возможность компании реализовывать свою стратегию», отмечает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-релиз Gett.

«Российская компания будет реорганизована и выполнит все принятые обязательства перед своими клиентами и сотрудниками», — говорится в сообщении компании. В чем заключается суть реорганизации, не уточняется.

24 февраля Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на территории Украины. В ответ на действия российских властей Евросоюз, США, Япония, Австралия, Великобритания и другие страны ввели санкции. Они затронули банки, бизнесменов, чиновников и ряд компаний.

Также после начала спецоперации многие западные компании решили приостановить деятельность в России. Среди них H&M, Zara, Mango, Asos, Nike, IKEA, JYSK, McDonald’s, Coca-Cola и PepsiCo.