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Великобритания ввела санкции против 386 депутатов Госдумы

Денис Ламехов
Сегодня в 14:24

Великобритания ввела санкции против 386 депутатов Госдумы за признание Донецкой и Луганской народных республик, отметив, что это стало предлогом для начала «военной операции» России на территории Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД Соединенного Королевства.

Членам нижней палаты российского парламента запретили въезжать на британскую территорию. Их банковские счета заморозят, им запретят вести бизнес в Великобритании. Агентство подсчитало, что число депутатов, подвергнутых ограничениям, достигло 400.

«Мы не ослабим давление и будем через санкции закручивать гайки для российской экономики», — заявила глава Министерства иностранных дел Соединенного Королевства Лиз Трасс.

Ранее Великобритания ввела санкции против владельца футбольного клуба «Челси» Романа Абрамовича, главы компании «Роснефть» Игоря Сечина, председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера, главы банка ВТБ Андрея Костина, основателя холдинга EN+ Олега Дерипаски, председателя совета директоров банка «Россия» Дмитрия Лебедева и главы «Транснефти» Николая Токарева.

На них распространяются указанные выше ограничения. Согласно заявлению ТАСС, санкции способны «существенно усложнить» продажу футбольного клуба «Челси» Романом Абрамовичем.

После начала «военной операции» на Украине против России ввели пакет жестких санкций. Среди основных ограничений — заморозка значительной части валютных активов Центробанка РФ и запрет на любые транзакции с ним, отключение ряда банков от SWIFT, арест недвижимости российских миллиардеров на Западе. Visa и Mastercard заявили о прекращении поддержки карт российских банков, множество зарубежных брендов приостановили работу в России.

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