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Великобритания ввела санкции против Абрамовича, Сечина, Миллера, Костина и Дерипаски

Денис Ламехов
Сегодня в 12:20

Великобритания ввела санкции против владельца футбольного клуба «Челси» Романа Абрамовича, главы компании «Роснефть» Игоря Сечина, председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера, главы банка ВТБ Андрея Костина, основателя холдинга EN+ Олега Дерипаски, председателя совета директоров банка «Россия» Дмитрия Лебедева и главы «Транснефти» Николая Токарева. Об этом сообщает ТАСС.

Всем перечисленным запрещен въезд на британскую территорию, их активы общей стоимостью 15 млрд фунтов (порядка 19,8 млрд долларов США) в Соединенном Королевстве будут заморожены. Им запрещено совершать сделки с британскими гражданами и компаниями.

ТАСС указывает, что ограничения способны «существенно усложнить» продажу футбольного клуба «Челси» Романом Абрамовичем. 2 марта он заявил, что намерен расстаться с активом. «Афиша Daily» подробно рассказывала о деятельности Абрамовича в статусе владельца клуба.

После начала «военной операции» на Украине против России ввели пакет жестких санкций. Среди основных ограничений — заморозка значительной части валютных активов Центробанка РФ и запрет на любые транзакции с ним, отключение ряда банков от SWIFT, арест недвижимости российских миллиардеров на Западе. Visa и Mastercard заявили о прекращении поддержки карт российских банков, множество зарубежных брендов приостановили работу в России.

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