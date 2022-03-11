«Коммерсант»: из‑за риска блокировки «Википедии» в России выросло скачивание ее интернет-архивов

Число загрузок приложения Kiwix с резервными копиями «Википедии» выросло в 50 раз. Это связано с риском блокировки энциклопедии в России. Об этом «Коммерсанту» рассказал представитель швейцарской Kiwix Association.

С 28 февраля по 6 марта пользователи скачивали Kiwix, позволяющий читать «Википедию» без интернета, в среднем 5000 раз в день против 100 раз в день на протяжении всего 2021 года. Доля российских пользователей выросла с 2–4% в январе до 30–40% на конец февраля.

В компании отмечают, что часть пользователей переходит по ссылкам на «Википедии» и «Медузе»*, но по большей части трафик растет благодаря эффекту сарафанного радио.

Роскомнадзор обвинил «Википедию» в распространении «лживого контента, направленного на дезинформацию российских пользователей» из‑за статьи «Вторжение России на Украину (2022)». Регулятор пригрозил энциклопедии блокировкой, после чего Kiwix стали скачивать чаще.

Кроме того, спросом у журналистов пользуются архивные копии сайтов российских госструктур и изданий, к примеру, «Новой газеты» и ликвидированного радио «Эхо Москвы». «Все люди, которые ссылаются на передачи „Эха“ или участвовали в них, заинтересованы в том, чтобы они были сохранены. Некоторые переслушивают их», — сказал директор «Информационной культуры» Иван Бегтин.

* «Медуза» признана СМИ-иноагентом.