Роскомнадзор пригрозил «Википедии» блокировкой за статью «Вторжение России на Украину (2022)»

Крупнейшая в мире онлайн-энциклопедия «Википедия» получила уведомление от Роскомнадзора с угрозой блокировки в России. Об этом говорится в твиттере «Русская Википедия».

Причиной возможной блокировки РКН назвал размещенную на сайте энциклопедию статью «Вторжение России на Украину (2022)».

По словам ведомства, в данной статье «размещена информация с нарушением закона, а именно: сведения о многочисленных жертвах среди военнослужащих Российской Федерации, а также гражданского населения Украины, в том числе детях, о необходимости снятия денежных средств со счетов в банках Российской Федерации в связи с санкциями, вводимыми иностранными государствами».

В уведомлении РКН указана ссылка на мобильную версию «Википедии», но грозит ли блокировка только ей, неясно.

После начала «военной операции» России на территории Украины Роскомнадзор заблокировал сайты «Настоящего времени»*, «Крым. Реалии»*, The New Times, студенческого издания Doxa и ряда украинских СМИ. Также заблокированы сайты «Дождя»* и «Эха Москвы», вещание радиостанции остановлено.

*«Дождь», «Настоящее время» и «Крым. Реалии» признаны Минюстом СМИ, выполняющими функцию иностранного агента.