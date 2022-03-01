перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Послы ЕС согласовали отключение семи российских банков от SWIFT 23:36
Путин запретил вывозить из России больше 10 тыс. долларов 22:30
СМИ: компания-оператор «Северного потока — 2» объявила о банкротстве 22:27
Роскомнадзор пригрозил «Википедии» блокировкой за статью «Вторжение России на Украину (2022)» 21:59
John Fornander/Unsplash
Членство России в Международной федерации тенниса приостановлено. Все турниры в России отменены 21:24
Каннский кинофестиваль не будет принимать делегацию из России 21:15
Сайты «Эха Москвы» и «Дождя»* заблокировали. «Эхо Москвы» отключили от эфира Обновлено в 21:11
Великобритания ввела санкции против РФПИ и его гендиректора Кирилла Дмитриева 20:30
«Ламбада-маркет» закрывает свой офлайн-проект на неопределенное время 20:27
Обстрелы Харькова и Киева, заявка Украины на вступление в ЕС и другие новости дня
20:14 дайджест
Манеж отменил первую выставку в России художника Кристиана Болтански 19:26
«Централ Партнершип»/Afisha.ru
Paramount останавливает выпуск своих фильмов в России 18:58
Премьер Британии: ни один член НАТО не рассматривает возможность активного конфликта с Россией 18:35
ООН призвала выделить 1,7 млрд долларов на гуманитарную помощь жителям Украины 18:29
Худрука Центра имени Мейерхольда уволили. Он написал в соцсетях ЦИМа антивоенный пост 18:14
ВОЗ не будет проводить инспекции на производстве «Спутника V» в России из‑за санкций 17:46
«Магнит», «Ашан», «Атак» и «О’кей» ограничат наценки на некоторые продукты уровнем в 5% 17:18
Bertrand Rindoff Petroff/Getty Images
Жерар Депардье, обладатель российского паспорта, призвал остановить войну 16:49
Новые переговоры Москвы и Киева могут пройти 2 марта. Россия требует внеблоковый статус Украины 16:23
Фридман и Авен покинут совет директоров Альфа-банка 16:21
Отключить рекламу

Роскомнадзор пригрозил «Википедии» блокировкой за статью «Вторжение России на Украину (2022)»

Семён Гудошников
Сегодня в 21:59

Крупнейшая в мире онлайн-энциклопедия «Википедия» получила уведомление от Роскомнадзора с угрозой блокировки в России. Об этом говорится в твиттере «Русская Википедия».

Причиной возможной блокировки РКН назвал размещенную на сайте энциклопедию статью «Вторжение России на Украину (2022)».

По словам ведомства, в данной статье «размещена информация с нарушением закона, а именно: сведения о многочисленных жертвах среди военнослужащих Российской Федерации, а также гражданского населения Украины, в том числе детях, о необходимости снятия денежных средств со счетов в банках Российской Федерации в связи с санкциями, вводимыми иностранными государствами».

В уведомлении РКН указана ссылка на мобильную версию «Википедии», но грозит ли блокировка только ей, неясно.

После начала «военной операции» России на территории Украины Роскомнадзор заблокировал сайты «Настоящего времени»*, «Крым. Реалии»*, The New Times, студенческого издания Doxa и ряда украинских СМИ. Также заблокированы сайты «Дождя»* и «Эха Москвы», вещание радиостанции остановлено.

*«Дождь», «Настоящее время» и «Крым. Реалии» признаны Минюстом СМИ, выполняющими функцию иностранного агента.

События недели на afisha.ru
боевик
Анчартед: На картах не значится
Том Холланд отправляется в опаснейшее приключение на поиски Эльдорадо
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
мультфильм
Кролецып и Хомяк Тьмы
Пушистый Индиана Джонс для самых маленьких
современная драма
Солнечная линия
Минималистичный спектакль по пьесе Ивана Вырыпаева о том, как мы друг друга не слышим
детектив
Смерть на Ниле
Эркюль Пуаро снова расследует загадочное убийство
декоративно-прикладная
Михаил Врубель
Долгожданное воссоединение работ из Русского музея и Третьяковской галереи
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Роскомнадзор
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить