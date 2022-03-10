В России выявили 51 231 случай коронавируса

За последние сутки в России выявлен 51 231 случай коронавируса, сообщает портал «Стопкоронавирус.рф». Это на 7444 меньше, чем вчера.

Больше всего заражений зафиксировано в Башкортостане — 2856. Следом по этому показателю идут Петербург, Свердловская, Челябинская, Иркутская, Самарская области, а также Пермский край.