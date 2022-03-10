В России выявили 51 231 случай коронавируса

За последние сутки в России выявлен 51 231 случай коронавируса, сообщает портал «Стопкоронавирус.рф». Это на 7444 меньше, чем вчера.
Больше всего заражений зафиксировано в Башкортостане — 2856. Следом по этому показателю идут Петербург, Свердловская, Челябинская, Иркутская, Самарская области, а также Пермский край.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 17 191 300. За сутки умерли 665 человек, за все время — 358 911. Выздоровели 148 634, за весь период — 15 043 717. Число госпитализаций за сутки составило 9401.
В мире, по данным Worldometer, количество заражений коронавирусом превысило 451,8 млн. Россия находится на шестом месте по этому показателю. На первом — США (81 млн), на втором — Индия (42,9 млн). За ними идут Бразилия (29,1 млн), Франция (23,2 млн) и Великобритания (19,3 млн).