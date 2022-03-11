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Орбан: санкции Евросоюза против России не затронут нефтяной и газовый секторы

Денис Ламехов
Сегодня в 9:37

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что грядущие санкции Евросоюза против России не затронут нефтяной и газовый секторы. Его слова передает ТАСС.

Он добавил: «Самый важный для нас вопрос был решен благоприятным образом. <…> Энергетический сектор Венгрии в безопасности в предстоящий период».

Ранее Орбан заявил, что ограничения на импорт российских энергоносителей, подобные тем, что ввели Соединенные Штаты, стали бы «непосильным бременем для Венгрии». «О присоединении нас к этим санкциям не может быть и речи. Нам по-прежнему нужны газ и нефть, которые поступают из России», — отметил он.

Глава венгерского МИД Петер Сийярто сообщил, что российский импорт газа составляет 80% от общего потребления в стране. На Европейский союз, по его словам, приходится более 40% поставок.

8 марта США ввели запрет на весь импорт нефти и газа из России. По словам президента страны Джо Байдена, ограничения ударят и по самим Соединенным Штатам, но Вашингтон считает, что должен сделать этот шаг.

Среди других санкций против России, введенных иностранными государствами после начала «военной операции» на территории Украины, — заморозка значительной части валютных активов Центробанка РФ и запрет на любые транзакции с ним, отключение ряда банков от SWIFT, арест недвижимости российских миллиардеров на Западе. Visa и Mastercard заявили о прекращении поддержки карт российских банков, множество зарубежных брендов приостановили работу в России.

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