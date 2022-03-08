США запрещают весь импорт российских нефти и газа. Британия откажется от нефти из РФ к концу года

США вводят запрет на весь импорт нефти и газа из России. Об этом заявил президент Джо Байден, пишет ТАСС.

По его словам, запрете импорта российских энергоносителей ударит и по самим США, но Вашингтон считает, что должен сделать этот шаг.

Байден призвал нефтяные компании не участвовать в чрезмерном повышении цен. Он отметил, что США должны стать энергетически независимой страной. Белый дом обсуждает с Евросоюзом перспективы их отказа от нефти и газа их РФ, но понимает, что пока союзники в Европе не смогут присоединиться к запрету на импорт энергоносителей.

По словам Байдена, Россия стремится взять Украину под контроль, но никогда не сможет этого сделать. Президент США призвал конгресс утвердить пакет помощи Украине на 12 млрд долларов.

Сегодня, 8 марта, стоимость бензина на заправках США достигла исторического максимума — 4,17 долларов за галлон. По нынешнему курсу это более 150 рублей за литр.