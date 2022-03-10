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Сергей Шнуров временно ушел с поста генерального продюсера RTVI

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:02

Сергей Шнуров объявил о временном уходе с поста генерального продюсера RTVI. Об этом сообщает «Лента.ру».

«Я принял решение сфокусироваться на развитии собственных музыкальных проектов, поэтому в текущей ситуации хочу сообщить о временном самоотстранении с поста генерального продюсера RTVI», — рассказал Шнуров.

Он также отметил, что в контексте текущих событий его мнение может не совпадать с редакционной политикой телеканала.

Лидер группировки «Ленинград» занял должность генерального продюсера телеканала RTVI 30 июня 2020 года. Эту должность ему предложил американский предприниматель Микаель Исраелян, который купил контрольный пакет телеканала в декабре 2019 года.

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