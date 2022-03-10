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Nintendo приостановила поставки консолей в Россию

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:54

Японская компания Nintendo приостановила поставки игровых консолей и программного обеспечения в Россию. Об этом сообщает ТАСС.

Такое решение было принято из‑за нарушения цепочек поставок и проблем с оплатой из‑за санкций, которые были наложены на Россию после начала «военной операции» на территории Украины.

Ранее Nintendo перестала проводить рублевые сделки в своем интернет-магазине.

Накануне Sony объявила о приостановке продажи консолей PlayStation на территории России. Компания также прекратила поставки программного и аппаратного обеспечения в страну.

В России также больше недоступен PlayStation Store. Таким образом, Sony «присоединяется с мировому сообществу в призыве о мире на Украине».

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