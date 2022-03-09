В России выявили 58 675 случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 58 675 случаев коронавируса, сообщает портал «Стопкоронавирус.рф». Это на 7901 меньше, чем вчера.
Больше всего заражений зафиксировано в Башкортостане — 3009. Следом по этому показателю идут Свердловская, Самарская, Нижегородская, Челябинская, Иркутская и Ростовская области.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 17 140 069. За сутки умерли 645 человек, за все время — 358 246. Выздоровели 92 732, за весь период — 14 895 083. Число госпитализаций за сутки составило 3054.
В мире, по данным Worldometer, количество заражений коронавирусом превысило 450 млн. Россия находится на шестом месте по этому показателю. На первом — США (81 млн), на втором — Индия (42,9 млн). За ними идут Бразилия (29,1 млн), Франция (23,1 млн) и Великобритания (19,3 млн).