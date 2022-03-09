В России выявили 58 675 случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 58 675 случаев коронавируса, сообщает портал «Стопкоронавирус.рф». Это на 7901 меньше, чем вчера.

Больше всего заражений зафиксировано в Башкортостане — 3009. Следом по этому показателю идут Свердловская, Самарская, Нижегородская, Челябинская, Иркутская и Ростовская области.