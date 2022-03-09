В Кабмине одобрили новые меры поддержки экономики. Они предполагают национализацию иностранных фирм

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила второй пакет мер поддержки экономики России в условиях санкций. Он предполагает введение одного из механизмов национализации имущества иностранных компаний, говорится на сайте «Единой России».

Законопроект касается организаций, более 25% которых владеют иностранцы из «недружественных государств». Он позволяет членам совета директоров такой фирмы или Федеральной налоговой службе обратиться в Арбитражный суд о назначении внешней администрации. Инициировать такое обращение могут и региональные власти, и прокуроры субъектов.

Проект закона также предусматривает механизм, позволяющий собственнику отказаться от внешней администрации, назначаемой на 6 месяцев, если он примет решение возобновить деятельность или продать долю покупателю, который обяжется сохранить бизнес.

«Вы знаете, что сейчас происходит — многие иностранные компании прекращают работу, закрывают свои предприятия, магазины и т. д. По сути, [законопроект] направлен на то, чтобы эти организации продолжали свою работу», — пояснил вице-спикер Госдумы Александр Журов, который представляет «Единую Россию» в оперштабе Правительства.

После начала «военной операции» России на Украине многие западные компании решили приостановить деятельность в России. Среди них H&M, Zara, Mango, Asos, Nike, Ikea, Jysk, McDonalds, Coca-Cola и PepsiCo.

Правительство России утвердило перечень «недружественных стран». В него вошли США и Канада, государства Евросоюза, Великобритания, Украина, Черногория, Швейцария, Албания, Андорра, Исландия, Лихтенштейн, Монако, Норвегия, Сан-Марино, Северная Македония, Япония, Южная Корея, Австралия, Микронезия, Сингапур и Тайвань. Список может изменяться.