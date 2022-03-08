В России выявили 66,5 тыс. новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 66 576 новых случаев коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 6586 меньше, чем вчера.
Больше всего заражений зафиксировано в Свердловской области — 4681. Следом по этому показателю идут Башкортостан, Петербург, Самарская и Нижегородская области, Новосибирская и Челябинская области.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 17 081 394. За сутки умерли 649 человек, за все время — 357 601. Выздоровели 111 756, за весь период — 14 802 351. Число госпитализаций за сутки составило 3847.
В мире, по данным Worldometer, количество заражений коронавирусом превысило 448,1 млн. Россия находится на шестом месте по этому показателю. На первом — США (80,9 млн), на втором — Индия (42,9 млн). За ними идут Бразилия (29 млн), Франция (23 млн) и Великобритания (19,2 млн).