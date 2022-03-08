В России выявили 66,5 тыс. новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 66 576 новых случаев коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 6586 меньше, чем вчера.

Больше всего заражений зафиксировано в Свердловской области — 4681. Следом по этому показателю идут Башкортостан, Петербург, Самарская и Нижегородская области, Новосибирская и Челябинская области.