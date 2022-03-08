Цена бензина на американских заправках установила новый антирекорд

Стоимость бензина на заправках США достигла исторического максимума — 4,17 доллара за галлон (4,54 литра). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Американской автомобильной ассоциации (ААА), отслеживающей расценки на более чем 60 тыс. автозаправок.

По нынешнему курсу цена бензина в США составляет в среднем 151,7 рубля за литр.

CNN отмечает, что предыдущий антирекорд был установлен в июле 2008 года, когда цена бензина на американских заправках поднялась до 4,11 доллара за галлон.

Накануне цена на газ в Европе впервые превысила 3600 долларов за тысячу кубометров. За день цена ближайшего, апрельского, фьючерса по индексу наиболее ликвидного хаба TTF в Нидерландах выросла более чем на 67%.

Стоимость углеводородов резко повысилась после начала «военной операции» России на Украине. В качестве ответных мер западные страны ввели против РФ пакет санкций, который в том числе подразумевает заморозку проекта «Северный поток-2».