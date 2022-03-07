ООН: за время военного конфликта на Украине погибли более 400 мирных жителей

На территории Украины за время военного конфликта погибли по меньшей мере 406 мирных жителей. Об этом сообщило управление Верховного комиссара ООН по правам человека.

Согласно данным организации, среди погибших числятся 27 детей. Кроме того, не менее 801 человека пострадали. Ранены как минимум 42 несовершеннолетних. Реальное число пострадавших и погибших может быть выше.

«УВКПЧ считает, что реальные цифры значительно выше, особенно на территории, контролируемой правительством, и особенно в последние дни, поскольку из мест, где идут интенсивные боевые действия, информация поступает с опозданием и многие сообщения требуют подтверждения», — сказано в сообщении.

В ООН предполагают, что в одном только городе Волноваха пострадали сотни мирных жителей — эти данные еще не подтверждены и не включены в официальную статистику.

«К большинству зарегистрированных случаев гибели и ранений привели удары оружия взрывного действия с большим радиусом поражения, включая обстрелы с применением тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные удары и авиаудары», — добавили в УВКПЧ.