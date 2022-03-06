Путин в разговоре с Макроном выразил готовность к диалогу с Киевом при выполнении требований Москвы

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном сказал, что готов к продолжению диалога с Киевом при выполнении требований Москвы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Там отметили, что главное — «чтобы украинская сторона серьезно подошла к достижению договоренностей, реализация которых важна для прекращения боевых действий».

Путин заявил, что Украина не выполняет договоренностей по гуманитарным коридорам. Он утверждает, что, несмотря на объявленный 5 марта «режим тишины», украинские военные не допустили эвакуацию населения из Мариуполя и Волновахи.

Кроме того, российский президент назвал инцидент на Запорожской АЭС «элементом циничной пропаганды украинских радикалов».

Ранее ситуацию на Украине обсудили по телефону Президенты России и Турции. Эрдоган призвал вместе проложить путь к миру и приостановить военные действия. Путин сказал, что это будет возможным, если Киев выполнит требования Москвы.