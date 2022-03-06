Путин Эрдогану: приостановка «военной операции» возможна, если Киев выполнит требования России

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что приостановка «военной операции» России на Украине возможна лишь в том случае, если Киев прекратит боевые действия и выполнит требования России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Путин подтвердил готовность России продолжать диалог с Украиной с целью урегулировать конфликт. Он утверждает, что «военная операция» идет по плану, а вооруженные силы РФ делают все возможное для безопасности мирных граждан, тогда как «украинские неонацисты прикрываются ими как „живым щитом“».

Президент России выразил надежду, что Киев проявит более конструктивный подход к третьему раунду переговоров.

Эрдоган, в свою очередь, заявил, что «срочное перемирие даст возможность решать гуманитарные проблемы в регионе, а также искать политическое решение». Он призвал вместе проложить путь к миру.

Президент Турции считает необходимым открыть гуманитарные коридоры и подписать мирный договор по Украине. Он также критически оценил действия Запада в отношении деятелей русской культуры. Президенты договорились поддерживать контакты по линии дипломатических и военных ведомств стран.