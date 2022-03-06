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Минобороны Украины объявили о переводе экономики страны на военные рельсы

Рустам Абдуллин
Сегодня в 13:39

Министр обороны Украины Алексей Резников объявил о переводе экономики страны на военные рельсы. Об этом он сообщил в своем фейсбуке.

«Перевели экономику страны на военные рельсы. Заводы и фабрики продолжают работать, выполнять военные заказы, ремонтировать технику, превращать военные трофеи в оружие», — написал Резников.

В том же посте Резников поделился данными о ходе боевых действий на Украине.

По последним данным Минобороны России, за все время «спецоперации» было уничтожено 2203 объекта военной инфраструктуры Украины.

Накануне Владимир Путин заявил, что текущая ситуация в России не подразумевает введения военного положения. Он понадеялся, что «такой ситуации не будет».

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