Минобороны Украины объявили о переводе экономики страны на военные рельсы

Министр обороны Украины Алексей Резников объявил о переводе экономики страны на военные рельсы. Об этом он сообщил в своем фейсбуке.

«Перевели экономику страны на военные рельсы. Заводы и фабрики продолжают работать, выполнять военные заказы, ремонтировать технику, превращать военные трофеи в оружие», — написал Резников.

В том же посте Резников поделился данными о ходе боевых действий на Украине.

По последним данным Минобороны России, за все время «спецоперации» было уничтожено 2203 объекта военной инфраструктуры Украины.

Накануне Владимир Путин заявил, что текущая ситуация в России не подразумевает введения военного положения. Он понадеялся, что «такой ситуации не будет».