Путин: текущая ситуация в России не подразумевает введения военного положения

Владимир Путин заявил, что текущая ситуация в России не подразумевает введения военного положения. Его слова передает ТАСС.

«Военное положение вводится в случае внешней агрессии, в России такой ситуации сейчас нет и, можно надеяться, не будет», — заявил Путин.

Он добавил, что ни один призывник не участвует в «военной операции» Вооруженных сил России на территории Украины. По его словам, российские власти не планируют задействовать в ней резервистов, призываемых на сборы.

Уничтожена «почти вся военная инфраструктура Украины, практически завершена ликвидация ПВО», — сообщил Путин.

3 марта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал утками публикации о возможном введении на территории России военного положения и запрете на выезд для мужчин.