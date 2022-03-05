Puma объявила о приостановке работы всех своих магазинов в России

Спортивный бренд одежды Puma объявил о прекращении работы сайта и розничных магазинов в России. Заявление появилось в твиттере марки.
Кроме того, Puma прекращает сотрудничество с российской баскетбольной ассоциацией.
Также Puma пообещала обеспечить всем своим сотрудникам на Украине и их семьям переезд в западную часть страны.
Ранее о прекращении онлайн-продаж объявила Nike, а Adidas приостановила сотрудничество с Российским футбольным союзом. Какие бренды перестали работать в России, можно узнать в этом материале.