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Puma объявила о приостановке работы всех своих магазинов в России

Рустам Абдуллин
Сегодня в 20:59

Спортивный бренд одежды Puma объявил о прекращении работы сайта и розничных магазинов в России. Заявление появилось в твиттере марки.

Кроме того, Puma прекращает сотрудничество с российской баскетбольной ассоциацией.

Также Puma пообещала обеспечить всем своим сотрудникам на Украине и их семьям переезд в западную часть страны.

Ранее о прекращении онлайн-продаж объявила Nike, а Adidas приостановила сотрудничество с Российским футбольным союзом. Какие бренды перестали работать в России, можно узнать в этом материале.

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