Puma объявила о приостановке работы всех своих магазинов в России

Кроме того, Puma прекращает сотрудничество с российской баскетбольной ассоциацией.

Спортивный бренд одежды Puma объявил о прекращении работы сайта и розничных магазинов в России. Заявление появилось в твиттере марки.

Также Puma пообещала обеспечить всем своим сотрудникам на Украине и их семьям переезд в западную часть страны.

Ранее о прекращении онлайн-продаж объявила Nike, а Adidas приостановила сотрудничество с Российским футбольным союзом. Какие бренды перестали работать в России, можно узнать в этом материале.