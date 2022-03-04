В Москве закрывается бар «Успех»

Московский бар «Успех» на «Бауманской» объявил о своем закрытии. Об этом сообщает The Village.

«В связи со всем известными событиями у нас отменились почти все культурные мероприятия. Из‑за санкций у поставщиков растут цены. <…> Мы не выживем в текущем виде в таких условиях», — сказано в заявлении «Успеха».

Команда бара заявила, что приглашает всех желающих вместе провести последние выходные 5 и 6 марта перед закрытием.

После начала «военной операции» на территории Украины деятельность в России приостановили многие компании. Среди них IKEA и H&M Group, которые временно закрыли все магазины на территории страны.