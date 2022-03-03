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Канада вводит тарифы в 35% на экспорт из России и Беларуси

Юлия Онодэра
Сегодня в 17:57

Власти Канады введут тарифы в 35% на экспорт из России и Беларуси. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заместителя премьер-министра страны Христю Фриланд.

Она заявила, что Канада станет первой страной, которая лишит Россию и Беларусь «статуса наибольшего благоприятствования в качестве торгового партнера». Весь экспорт из двух стран будет облагаться 35%-ной пошлиной.

Канада ввела пакет новых санкций против России в ответ на признание ДНР и ЛНР. В частности, страна объявила об усилении военного присутствия в Европе. После старта военных действий на территории Украины Канада закрыла воздушное пространство для российских самолетов и ввела санкции в отношении 382 россиян.

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