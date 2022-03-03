Экспорт газа с Украины временно запрещен

Министерство энергетики Украины временно запретило экспорт газа с территории страны. Об этом сообщил исполняющий обязанности генерального директора «Укртрансгаза» Сергей Перелома, пишет ТАСС.

Запрет относится и к газу, хранящемуся в подземных газохранилищах Украины в режиме «таможенный склад».

Перелома отметил, что ограничения введены приказом Минэнерго 3 марта в связи с проведением боевых действий на территории Украины.

Утром 24 февраля Владимир Путин объявил о начале «военной операции» на территории Украины. Он заявил, что российская сторона будет стремиться к «демилитаризации и денацификации Украины», а также «преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей».