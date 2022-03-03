Франческо Манакорда покинул пост художественного директора фонда V-A-C

Художественный директор фонда современного искусства V-A-C Франческо Манакорда покидает свой пост. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу «ГЭС-2».

Дом культуры подтвердил, что это действительно так.

«К большому сожалению, текущие события существенно изменили рабочие и личные условия, поэтому я пришел к выводу, что у меня не получится продолжить работу с той же самоотверженностью, которой я бы мог гордиться. Мое решение далось мне с большим трудом и сожалением», — рассказал Манакорда.

Он стал художественным директором фонда в сентябре 2017 года. До этого он был директором музея Тейт в Ливерпуле.

Ранее пост гендиректора V-A-C покинула Тереза Мавика, курировавшая строительство и деятельность недавно открывшегося в Москве пространства «ГЭС-2».