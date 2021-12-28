перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
The Blaze и French 79 выступят на фестивале экстремального спорта Quiksilver New Star Camp в Сочи 14:35
Тереза Мавика покидает пост гендиректора фонда V-A-C 14:08
Clubhouse, QR-коды, новые иноагенты и Оксимирон. Парфенов выпустил «Нмдни» про 2021 год 13:45
Верховный суд России ликвидировал «Международный Мемориал»* 13:24
Apple закрыла все магазины в Нью-Йорке из‑за роста случаев коронавируса 12:31
Россия намерена подать заявку на проведение Олимпиады в 2036 году 12:24
visuals/Unsplash
За сутки в России выявили 21 922 случая COVID-19. Петербург на первом месте по заболеваемости 11:40
Талибы* запретили женщинам самостоятельно отправляться в поездки на расстояние более 72 км 11:15
Режиссер «Игры в кальмара» обсуждает съемки третьего сезона сериала с Netflix 10:55
Исследование: 32% россиян начали раздельно собирать мусор 10:32
Сиквел «Черной Пантеры» стал самым ожидаемым фильмом 2022 года по версии Fandango 9:53
The Sidmouth Folk Festival/YouTube
Директор «Аквариума» рассказал, что флейтиста группы не пустили в Россию по техническим причинам 9:38
Вышел тизер фантастического фильма Жан-Пьера Жене для Netflix 9:18
Вышел трейлер спецэпизода «Доктора Кто». Он длится восемь минут Вчера в 23:39
Флейтиста «Аквариума» не впустили в Россию Вчера в 22:19
Вышел новый трейлер «Бэтмена» Мэтта Ривза Вчера в 21:42
Гибель журналиста Просвирнина, видео в поддержку Хованского и другие новости дня
Вчера в 20:39 дайджест
Instagram заблокировал аккаунт телеканала «Крым 24» Вчера в 19:41
Юрий Хованский/YouTube
Блогеры записали видео в поддержку Юрия Хованского Вчера в 18:48
«Авито» покажет новогодний мини-сериал с Джараховым, Галич и Понасенковым в главных ролях Вчера в 18:18
Отключить рекламу

Тереза Мавика покидает пост гендиректора фонда V-A-C

Денис Ламехов
Сегодня в 14:08

Генеральный директор фонда V–A–C Тереза Мавика, курировавшая строительство и деятельность недавно открывшегося в Москве пространства «ГЭС-2», покидает свой пост. Об этом сообщает ТАСС.

Она сосредоточится на работе в палаццо Дзаттере, представительстве фонда в Венеции. При этом Мавика сохранит членство в совете директоров V-A-C и продолжит сотрудничество с его председателем Леонидом Михельсоном в качестве советника по международным проектам.

На данный момент неизвестно, продолжит ли она работу в качестве комиссара павильона России на Венецианской биеннале. В сообщении указано, что в рамках выставки будет представлен проект «Я моторы гондолы разбираю на части. Карнавал в четырех действиях». До 13 марта его можно увидеть в «ГЭС-2».

С 28 декабря 2021 года исполняющим обязанности генерального директора фонда V–A–С назначен Артем Бондаревский, который в течение последних лет был заместителем Мавики.

В декабре 2020 года Тереза Мавика вошла в первую пятерку рейтинга самых влиятельных фигур в российском искусстве по версии журнала «Артгид».

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
боевик
Человек-паук: Нет пути домой
Том Холланд и Бенедикт Камбербатч открывают двери в мультивселенную «Марвел»
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
приключение
Последний богатырь: Посланник Тьмы
Приключения современного богатыря и сбежавшей Жар-птицы с Филиппом Киркоровым
современная драма
Солнечная линия
Минималистичный спектакль по пьесе Ивана Вырыпаева о том, как мы друг друга не слышим
мультфильм
Зверопой-2
Мэттью МакКонахи в образе коалы рвется в эстраду
декоративно-прикладная
Михаил Врубель
Долгожданное воссоединение работ из Русского музея и Третьяковской галереи

Другие материалы по темам

Теги
ИТАР-ТАСС
Люди
Леонид Михельсон
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить