Тереза Мавика покидает пост гендиректора фонда V-A-C

Генеральный директор фонда V–A–C Тереза Мавика, курировавшая строительство и деятельность недавно открывшегося в Москве пространства «ГЭС-2», покидает свой пост. Об этом сообщает ТАСС.

Она сосредоточится на работе в палаццо Дзаттере, представительстве фонда в Венеции. При этом Мавика сохранит членство в совете директоров V-A-C и продолжит сотрудничество с его председателем Леонидом Михельсоном в качестве советника по международным проектам.

На данный момент неизвестно, продолжит ли она работу в качестве комиссара павильона России на Венецианской биеннале. В сообщении указано, что в рамках выставки будет представлен проект «Я моторы гондолы разбираю на части. Карнавал в четырех действиях». До 13 марта его можно увидеть в «ГЭС-2».

С 28 декабря 2021 года исполняющим обязанности генерального директора фонда V–A–С назначен Артем Бондаревский, который в течение последних лет был заместителем Мавики.

В декабре 2020 года Тереза Мавика вошла в первую пятерку рейтинга самых влиятельных фигур в российском искусстве по версии журнала «Артгид».