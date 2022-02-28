ООН: на Украине погибли как минимум 102 гражданских лица

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет назвала количество погибших и раненых гражданских лиц на Украине с 24 февраля. Об этом сообщает ТАСС.

«Между утром четверга и минувшей ночью наш офис зарегистрировал 406 гражданских жертв, включая 102 убитых, в том числе семь детей, и 304 раненых», — заявила Бачелет.

Она также выразила опасения, что реальные цифры могут быть «значительно выше».

С территории Украины бежали более 500 тыс. человек, рассказал верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

В Минобороны на четвертый день военной операции на Украине признали, что среди военнослужащих РФ есть погибшие и раненые. Однако точных цифр ведомство не привело.