Asos прекратил доставку товаров в Россию

Британский интернет-магазин Asos перестал доставлять посылки в Россию из‑за международных санкций. Об этом пишут РИА «Новости».

«К сожалению, мы не можем доставить заказ из ASOS в Россию», — сказано в разделе «Доставка и возвраты» на сайте ретейлера.

1 марта компания Nike также объявила о прекращении доставки своей продукции в Россию. «В настоящее время компания Nike не может гарантировать доставку товаров покупателям в России. В связи с этим приобретение товаров на веб-сайте Nike.com и в приложении Nike временно недоступно в этом регионе», — сказано в заявлении компании.

Кроме того, Apple заявила о приостановке продажи своих устройств на территории России из‑за военных действий на Украине. Сервис Apple Pay перестал работать для карт российских банков, попавших под санкции (ВТБ, Совкомбанк, «Открытие», Новикомбанк и ПСБ).