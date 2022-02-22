Италия отменит карантин для иностранцев с 1 марта

Власти Италии приняли решение о смягчении ковидных ограничений для иностранных туристов. С 1 марта они будут освобождены от обязательного карантина по приезде. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения Роберто Сперанцу.

Въехать на территорию страны можно будет по сертификату о вакцинации, справке о перенесенном коронавирусе или отрицательному тесту на COVID-19. Эти правила распространятся не только на граждан стран ЕС, но и на приезжающих из других государств.

Ранее в Италии разрешили использовать для доступа в гостиницы, культурные учреждения и рестораны результаты тестов на коронавирус. До этого для получения услуг требовался сертификат о вакцинации или выздоровлении после COVID-19.

В ноябре Минздрав Италии разрешил россиянам, привитым «Спутником V», получить в стране бустерную дозу вакцины Pfizer или Moderna. Регулярное авиасообщение между Россией и Италией возобновлено, однако туристов в Италию пока не пускают.