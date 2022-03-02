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Российская делегация будет ждать украинскую сторону на переговоры к вечеру 2 марта

Семён Гудошников
Сегодня в 12:41

Российская делегация будет к вечеру 2 марта ждать украинских переговорщиков в обозначенном месте. Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Наша делегация сегодня вечером будет готова продолжить разговор», — отметил он.

Песков заявил, что продолжит возглавлять российскую делегацию помощник Путина и экс-министр культуры РФ Владимир Мединский.

Кремль надеется, что делегация Украины прибудет на переговоры и на их успех, однако прогнозы делать не будет. На вопрос, где именно намечены переговоры, Песков сказал, что не будет заранее называть место.

По данным ТАСС, встреча пройдет на территории Беларуси — в Беловежской пуще.

Первый раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся 28 февраля в Гомельской области Беларуси. Комментируя ее итоги, Владимир Зеленский заявил, что на ней не удалось достигнуть тех результатов, которые хотела бы получить Украина. Он отметил, что российская сторона в ходе встречи озвучила свои позиции, а украинская — выдвинула встречные пункты.

Глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий, участник российской делегации, сказал, что в ходе переговоров удалось найти «ряд важных пунктов, по которым возможно достичь прогресса».

Украинское издание «Главком» со ссылкой на источники в украинской делегации сообщило о некоторых требованиях России. Ее представители требуют от Украины закрепить внеблоковый статус на уровне парламента, признание ДНР и ЛНР в границах Донецкой и Луганской областей, а также вынесения в будущем соглашении за скобки вопроса о принадлежности Крыма.

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