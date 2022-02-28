Переговоры между Россией и Украиной окончены. Их продолжение состоится в ближайшие дни

Переговоры между Россией и Украиной завершились спустя пять часов после начала. Об этом сообщил ТАСС. По словам советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, участникам удалось определить приоритетные темы и наметить определенные решения.

Делегации должны будут встретиться снова после консультаций в своих столицах, отметил Подоляк. Второй раунд переговоров, предположительно, пройдет «в ближайшее время», на нем дипломаты обсудят «конкретную практику развития» обозначенных тем.

Глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий добавил, что следующая встреча намечена на ближайшие дни. Он подчеркнул, что в ходе переговоров удалось найти «ряд важных пунктов, по которым возможно достичь прогресса».

«Переговоры сложные. <…> Украинская делегация была готова слушать и участвовать в самом подробном и детальном обсуждении сути тех вопросов, которые стоят на сегодняшней повестке дня», — сказал Слуцкий.

Встреча состоялась на границе Украины и Беларуси в Гомельской области. Российскую делегацию возглавил помощник президента России, экс-министр культуры Владимир Мединский. Также в ее состав вошли заместители глав Министерства иностранных дел и Минобороны Андрей Руденко и Александр Фомин и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

В состав делегации Украины вошли министр обороны страны Алексей Резников, глава президентской фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия, советник главы офиса президента Михаил Подоляк, первый заместитель главы делегации Украины в трехсторонней контактной группе Андрей Костин, народный депутат Рустам Умеров и заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий.