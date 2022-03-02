Минобороны России заявило о взятии под контроль Херсона и уничтожении военных объектов в Киеве

Российские вооруженные силы взяли под полный контроль город Херсон на юге Украины. Об этом заявил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, пишет ТАСС.

В министерстве утверждают, что гражданская инфраструктура, объекты жизнеобеспечения и городской транспорт работают в повседневном режиме, недостатка продовольствия нет, с властями ведутся переговоры по поддержанию объектов социальной инфраструктуры.

Также в Минобороны рапортовали, что нанесли удар «высокоточным оружием» по объектам СБУ и 72-го центра информационно-психологических операций в Киеве. Была выведена из строя аппаратная вещания киевской телевышки, добавил Конашенков. Разрушений жилых домов не допущено, утверждает он.

С момента начала военных действий России на Украине, по данным Минобороны РФ, выведено из строя 1 502 объекта военной инфраструктуры ВСУ, уничтожено 47 самолетов на земле и 11 в воздухе, 472 танка и других бронированных машин.

Точных данных о погибших российских солдатах в Минобороны не называют, гибель мирных граждан отрицают. По данным ООН, с 24 по 28 февраля на Украине погибли минимум 102 гражданских, ранены 304.