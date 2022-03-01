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Международный союз конькобежцев отстранил российских и белорусских спортсменов от соревнований

Дарья Мельникова
Сегодня в 12:29

Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение отстранить российских и белорусских спортсменов от всех соревнований. Об этом сообщает ТАСС.

Запрет касается фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта. 3–6 марта в Норвегии состоится чемпионат мира по конькобежному спорту, 19–20 марта — чемпионат мира по шорт-треку в Монреале и 21–27 марта — чемпионат мира по фигурному катанию в Монпелье.

25 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) призвал не использовать российские и белорусские флаги и гимны на соревнованиях. Кроме того, спортивные мероприятия не будут проводиться на территории России и Беларуси.

28 февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать к соревнованиям российских и белорусских спортсменов, а также официальных лиц. В заявлении организации также указано: «Граждане России или Белоруссии, будь то отдельные лица или команды, должны приниматься только как нейтральные спортсмены или нейтральные команды».

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