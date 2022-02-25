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МОК призвал отменить все соревнования в России и Беларуси

Дарья Мельникова
Сегодня в 18:25

Международный олимпийский комитет призвал все спортивные организации отменить или перенести соревнования, которые запланированы на территории России и Беларуси. Об этом сообщается на сайте МОК.

Исполком МОК также предложил не вывешивать государственные флаги двух стран и не исполнять их гимны на международных спортивных мероприятиях.

«МОК выражает глубокую озабоченность по поводу безопасности членов Олимпийского сообщества в Украине и полностью солидарен с ними», — сказано в сообщении.

Комитет заявил, что Россия и Беларусь нарушили олимпийское перемирие, которое началось 5 февраля до начала зимних Игр и заканчивается 20 марта, через семь дней после закрытия зимних Паралимпийских игр.

24 февраля Владимир Путин объявил о начале военной операции на территории Украины. Он заявил, что российская сторона будет стремиться к «демилитаризации и денацификации Украины», а также «преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей». При этом Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

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