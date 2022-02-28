Международная федерация тхэквондо лишила Владимира Путина черного пояса

Международная федерация тхэквондо приняла решение отозвать у Владимира Путина почетный черный пояс 9-го дана из‑за военных действий на территории Украины. Об этом сообщается на сайте федерации.

«Федерация тхэквондо решительно осуждает жестокую атаку на мирных жителей на Украине, что идет против принципов федерации „мир важнее триумфа“», — сказано в заявлении.

Федерация также решила в знак солидарности с МОК не использовать российские и белорусские флаги и гимны на соревнованиях. Кроме того, спортивные мероприятия не будут проводиться на территории России и Беларуси.

Путин получил черный пояс, который наделял его званием великого мастера, в ноябре 2013 года.