Банки не будут повышать ставки по уже выданным кредитам и ипотекам

Российские банки не будут менять ставки по уже выданным кредитам и ипотекам из‑за решения Центробанка о повышении ключевой ставки до 20%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующие разъяснения банков.

«Что будет со ставкой по моему действующему кредиту в связи с последними событиями? Вырастет ли она? Никаких изменений по действующим потребительским и ипотечным кредитам Сбербанк не вводит», — говорится в заявлении Сбера.

ВТБ также опубликовал подобное сообщение в своем телеграм-канале. В банке разъяснили, что по всем ранее выданным кредитам все условия, прописанные в договорах, сохраняются. «Это требование законодательства, которое распространяется на все банки нашей страны», — отметили в ВТБ.

Альфа-банк и Райффайзенбанк также сообщили об отсутствии планов менять ставку по выданным кредитам и ипотекам.

Ранее Центробанк заявил об увеличении ключевой ставки до 20%. По мнению регулятора, рост ставки сможет обеспечить «увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски».