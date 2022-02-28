Дом культуры «ГЭС-2» закроет все выставки из‑за военной операции России на территории Украины. Об этом сообщает «Интерфакс».

Работу закончат также все мероприятия публичной программы. При этом само здание «ГЭС-2», включая семейную мастерскую «Ателье», центр художественного производства «Своды», библиотеку, ресторан и кафе, продолжит работу.

Кроме того, фонд V-A-C временно прекратил работу палаццо Дзаттере, своего представительства в Венеции.

26 февраля музей современного искусства «Гараж» приостановил работу над выставками и перенес их на неопределенный срок. В нем заявили, что выполнят все обязательства перед художниками, связанные с переносом проектов.

Утром 24 февраля Владимир Путин объявил о начале военной операции на территории Украины. Он заявил, что российская сторона будет стремиться к «демилитаризации и денацификации Украины», а также «преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей». При этом Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Роскомнадзор обязал российские СМИ при освещении этих событий опираться исключительно на официальные источники РФ.

24 февраля ЛНР и ДНР сообщили о взятии под контроль населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях Украины. К вечеру Украина заявила о потере контроля над Геническим районом Херсонской области.

25 февраля Минобороны РФ рапортовало о взятии аэропорта Гостомель под Киевом, блокировании украинской столицы с запада и убийстве 200 украинских военных. Вечером 25 февраля российские военные блокировали украинские города Сумы и Конотоп, 27 февраля — Херсон и Бердянск, Павлополь и Пищевик. Согласно информации Минобороны на утро 27 февраля, ВС РФ уничтожили 975 объектов украинской военной инфраструктуры.

Западные страны в ответ на действия России ввели жесткий пакет санкций, включающий блокировку активов Центробанка РФ и отключение ряда российских банков от SWIFT. Евросоюз полностью закрыл воздушное пространство для российских самолетов и запретил все транзакции с Банком России.