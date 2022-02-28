Беларусь заявила о готовности площадки для переговоров России и Украины

Пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз объявил, что площадка для российско-украинских переговоров подготовлена. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на госагентство БелТА.
«Он подчеркнул, что белорусская сторона готова организовать процесс в любую минуту. Переговоры начнутся, как только все делегации прибудут к месту встречи», — отмечает агентство.
Ранее стало известно, что Владимир Зеленский и Александр Лукашенко во время телефонного разговора договорились о встрече украинской делегации с российской на украинско-белорусской границе, в районе реки Припять.
«Александр Лукашенко взял на себя ответственность за то, что на время проезда, переговоров и возвращения украинской делегации все самолеты, вертолеты и ракеты, размещенные на белорусской территории, останутся на земле», — говорится в сообщении Офиса Зеленского.