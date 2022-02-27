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В офисе Зеленского заявили, что проведут переговоры с Россией на украинско-белорусской границе

Семён Гудошников
Сегодня в 16:39

Представители Украины и России проведут переговоры на украинско-белорусской границе, в районе реки Припять. Об этом во время телефонного разговора договорились Владимир Зеленский и Александр Лукашенко, говорится в телеграм-канале Офиса украинского президента.

«Александр Лукашенко взял на себя ответственность за то, что на время проезда, переговоров и возвращения украинской делегации все самолеты, вертолеты и ракеты, размещенные на белорусской территории, останутся на земле», — говорится в сообщении.

Ранее о договоренности провести переговоры заявили глава российской делегации Владимир Мединский, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков и Национальный пресс-центр Беларуси.

Утром 24 февраля Путин объявил о начале «военной спецоперации» на территории Украины. Он заявил, что российская сторона будет стремиться к «демилитаризации и денацификации Украины», а также «преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей». При этом Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Военные действия развернулись в десятках областей почти на всей территории Украины, оценить их масштаб трудно. Роскомнадзор обязал российские СМИ при освещении этих событий опираться исключительно на официальные источники РФ.

24 февраля ЛНР и ДНР сообщили о взятии под контроль населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях Украины. К вечеру Украина заявила о потере контроля над Геническим районом Херсонской области.

25 февраля Минобороны РФ рапортовало о взятии аэропорта Гостомель под Киевом, блокировании украинской столицы с запада и убийстве 200 украинских военных. Вечером 25 февраля российские военные блокировали украинские города Сумы и Конотоп. 27 февраля та же участь постигла Херсон и Бердянск, Павлополь и Пищевик. По информации Минобороны на утро 27 февраля, ВС РФ уничтожили 975 объектов украинской военной инфраструктуры.

О жертвах со стороны российских войск Минобороны не сообщало ни разу с начала военной операции.

Западные страны в ответ на действия России ввели жесткий пакет санкций, включающий блокировку активов Центробанка РФ и отключения ряда российских банков от SWIFT. Около 20 европейских стран закрыли воздушное пространство для российских самолетов.

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