перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Санкции против Путина, закрытое небо для российских самолетов и другие новости дня
19:48 дайджест
Минобороны РФ рассказало о продвижениях войск ДНР и ЛНР и морском бое с украинским флотом 19:38
Минобороны обвинило «Новую газету» и другие СМИ в распространении фейков, «подготовленных в СБУ» 17:47
Офис Зеленского отрицает отказ Украины от переговоров с Россией 17:47
Польша выступает за ускоренное принятие Украины в ЕС 17:21
ВГТРК, Первый канал и «Останкино» приостанавливают членство в Европейском вещательном союзе 17:04
Makalu/Pixabay
Эстония, Латвия, Литва и Румыния закроют воздушное пространство для российских самолетов Обновлено в 16:28
Песков: Киев отказался от переговоров, движение российских войск возобновлено 16:14
Музей «Гараж» приостанавливает работу над выставками и переносит их на неопределенный срок 15:59
В Москве задержали журналиста Голубовского. Он отказался снять с окна плакат с надписью «Нет войне» 15:47
Россия закроет небо для самолетов авиакомпаний Болгарии, Польши и Чехии 15:10
Лондонский Ковент-Гарден отменил гастроли Большого театра 15:09
Медведев: приостановка участия в Совете Европы — хорошая возможность восстановить смертную казнь 12:51
РКН потребовал от СМИ удалить материалы, в которых спецоперация России на Украине называется войной 12:23
В России выявили 122 995 новых случаев коронавируса 11:41
Большой театр перенес премьеру «Искусства фуги» Ратманского «в связи с текущими событиями» 11:03
kremlin.ru
США объявили о санкциях против Путина, Лаврова и Шойгу 9:59
ЕС ввел санкции против Мишустина, Медведева и Колокольцева 9:10
СМИ: Франция отправит в Румынию и Эстонию сотни военных 3:21
ЕС отказался от упрощенного визового режима с Россией и анонсировал новые санкции 2:42
Отключить рекламу

Минобороны РФ рассказало о продвижениях войск ДНР и ЛНР и морском бое с украинским флотом

Рустам Абдуллин
Сегодня в 19:38

Министерство обороны России заявило о том, что войска ДНР продвинулись с начала операции на глубину до 46 километров, а войска ЛНР — еще на 10. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным военного ведомства, войска ДНР овладели Старогнатовкой, Октябрьской и Павлополем, продвигаясь в направлении Петровское. Силы ЛНР овладели населенными пунктами Счастье и Муратово.

Кроме того, Минобороны впервые поделилось сведениями о морском бое с флотом Украины 25 февраля.

«16 катеров ВМС Украины, используя „тактику роя“, попытались вчера атаковать корабли российского Черноморского флота, которые эвакуировали с острова Змеиный 82 сложивших оружие украинских военных», — заявляют в министерстве. В результате столкновения российские войска уничтожили 6 украинских катеров.

Ранее Государственная пограничная служба Украины сообщала о захвате российскими войсками острова Змеиный и гибели всех 13 военных, находящихся там. Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к гражданам пообещал присвоить каждому из них звание Героя Украины посмертно.

События недели на afisha.ru
боевик
Анчартед: На картах не значится
Том Холланд отправляется в опаснейшее приключение на поиски Эльдорадо
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
детектив
Смерть на Ниле
Эркюль Пуаро снова расследует загадочное убийство
современная драма
Солнечная линия
Минималистичный спектакль по пьесе Ивана Вырыпаева о том, как мы друг друга не слышим
биография
Мистер Нокаут
Сергей Безруков тренирует русского Рокки
декоративно-прикладная
Михаил Врубель
Долгожданное воссоединение работ из Русского музея и Третьяковской галереи
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Министерство обороны
РИА Новости
Люди
Владимир Зеленский
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить