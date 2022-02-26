Минобороны РФ рассказало о продвижениях войск ДНР и ЛНР и морском бое с украинским флотом

Министерство обороны России заявило о том, что войска ДНР продвинулись с начала операции на глубину до 46 километров, а войска ЛНР — еще на 10. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным военного ведомства, войска ДНР овладели Старогнатовкой, Октябрьской и Павлополем, продвигаясь в направлении Петровское. Силы ЛНР овладели населенными пунктами Счастье и Муратово.

Кроме того, Минобороны впервые поделилось сведениями о морском бое с флотом Украины 25 февраля.

«16 катеров ВМС Украины, используя „тактику роя“, попытались вчера атаковать корабли российского Черноморского флота, которые эвакуировали с острова Змеиный 82 сложивших оружие украинских военных», — заявляют в министерстве. В результате столкновения российские войска уничтожили 6 украинских катеров.

Ранее Государственная пограничная служба Украины сообщала о захвате российскими войсками острова Змеиный и гибели всех 13 военных, находящихся там. Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к гражданам пообещал присвоить каждому из них звание Героя Украины посмертно.