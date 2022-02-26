ВГТРК, Первый канал и «Останкино» приостанавливают членство в Европейском вещательном союзе

ВГТРК, Первый канал и Радио дом «Останкино» приостанавили членство в Европейском вещательном союзе. Об этом сообщает РИА «Новости».

В сообщении, полученном информагенством, говорится, что «это решение вызревало последние годы, по мере нарастания политизированности в деятельности этой организации».

РБК пишет, что «последней каплей», подтолкнувшей вещателей к выходу из ЕВС, стало исключение России из конкурса «Евровидение» в этом году.

«ЕВС не первый раз демонстрирует политическую пристрастность при подготовке и проведении этого конкурса. Так, после победы в 2008 году на конкурсе российского исполнителя Димы Билана оргкомитет добавил к открытому народному голосованию национальные экспертные жюри, состав которых формировался не вполне прозрачно», — говорится в заявлении пресс-службы ВГТРК, полученном изданием.

Организаторы «Евровидинения» отказали российским артистам в участии из‑за «беспрецедентного кризиса на Украине». В заявлении говорится, что их участие дискредитировало бы конкурс.