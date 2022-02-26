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РКН потребовал от СМИ удалить материалы, в которых спецоперация России на Украине называется войной

Рустам Абдуллин
Сегодня в 12:23

Роскомнадзор направил уведомления нескольким СМИ с требованием об удалении материалов, в которых военные действия России на Украине назывались войной. Сообщение об этом появилось на сайте ведомства.

Такие уведомления получили «Дождь»*, «Эхо Москвы», «Новая газета», «ИноСМИ», «Медиазона»*, The New Times, «Свободная пресса», «Крым.Реалии»*, «Журналист» и «Лениздат».

На указанных ресурсах под видом достоверных сообщений размещена общественно значимая не соответствующая действительности информация об обстрелах украинских городов и гибели мирных жителей Украины в результате действий Российской Армии, а также материалы, в которых проводимая операция называется нападением, вторжением, либо объявлением войны.
из уведомления Роскомнадзора

Если издания, получившие предупреждение, не удалят материалы с «недостоверной информацией», доступ к ним ограничат. РКН пригрозил ресурсам ответственностью «за публикацию ложной информации».

Ранее Роскомнадзор потребовал от СМИ писать о военной операции российских войск на Украине только по официальным российским источникам. За неисполнение ведомство пригрозило миллионными штрафами и блокировкой материалов.

*«Дождь», «Медиазона», «Крым.Реалии» признаны Минюстом СМИ-иноагентами.

24 февраля Путин объявил о начале военной операции на территории Украины. Он заявил, что российская сторона будет стремиться к «демилитаризации и денацификации Украины», а также «преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей». При этом Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

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