РКН потребовал от СМИ удалить материалы, в которых спецоперация России на Украине называется войной

Роскомнадзор направил уведомления нескольким СМИ с требованием об удалении материалов, в которых военные действия России на Украине назывались войной. Сообщение об этом появилось на сайте ведомства.

На указанных ресурсах под видом достоверных сообщений размещена общественно значимая не соответствующая действительности информация об обстрелах украинских городов и гибели мирных жителей Украины в результате действий Российской Армии, а также материалы, в которых проводимая операция называется нападением, вторжением, либо объявлением войны.

Если издания, получившие предупреждение, не удалят материалы с «недостоверной информацией», доступ к ним ограничат. РКН пригрозил ресурсам ответственностью «за публикацию ложной информации».

Ранее Роскомнадзор потребовал от СМИ писать о военной операции российских войск на Украине только по официальным российским источникам. За неисполнение ведомство пригрозило миллионными штрафами и блокировкой материалов.

*«Дождь», «Медиазона», «Крым.Реалии» признаны Минюстом СМИ-иноагентами.

24 февраля Путин объявил о начале военной операции на территории Украины. Он заявил, что российская сторона будет стремиться к «демилитаризации и денацификации Украины», а также «преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей». При этом Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.