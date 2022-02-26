РКН потребовал от СМИ удалить материалы, в которых спецоперация России на Украине называется войной

Роскомнадзор направил уведомления нескольким СМИ с требованием об удалении материалов, в которых военные действия России на Украине назывались войной. Сообщение об этом появилось на сайте ведомства.
Такие уведомления получили «Дождь»*, «Эхо Москвы», «Новая газета», «ИноСМИ», «Медиазона»*, The New Times, «Свободная пресса», «Крым.Реалии»*, «Журналист» и «Лениздат».
Если издания, получившие предупреждение, не удалят материалы с «недостоверной информацией», доступ к ним ограничат. РКН пригрозил ресурсам ответственностью «за публикацию ложной информации».
Ранее Роскомнадзор потребовал от СМИ писать о военной операции российских войск на Украине только по официальным российским источникам. За неисполнение ведомство пригрозило миллионными штрафами и блокировкой материалов.
*«Дождь», «Медиазона», «Крым.Реалии» признаны Минюстом СМИ-иноагентами.
24 февраля Путин объявил о начале военной операции на территории Украины. Он заявил, что российская сторона будет стремиться к «демилитаризации и денацификации Украины», а также «преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей». При этом Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.