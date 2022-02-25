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«Аэрофлот» отменил полеты в Лондон и Дублин до 23 мая

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:07

Российская авиакомпания «Аэрофлот» отменил все рейсы в столицы Великобритании и Ирландии вплоть до 23 мая. Об этом сообщил «Интерфакс».

Причиной стали санкции Великобритании, введенные после старта военных действий на территории Украины. Перевозчик предложил пассажирам вернуть деньги за билеты или поменять дату или маршрут путешествия.

«Пассажирам, желающим сохранить перевозку в/из столицы Великобритании или Ирландии, может быть предложен перелет на рейсах других авиаперевозчиков с транзитом в Европе при наличии свободных мест», — отметили в авиакомпании.

Чтобы запросить билеты на транзитные рейсы, клиентам необходимо обратиться в «Аэрофлот» или к агенту, оформившему прежние билеты, в теченее 24 часов до времени отмененного вылета.

Ранее авиакомпания S7 объявила о временной приостановке полетов в Европу до 13 марта. «Аэрофлот» заявил, что не планирует в ближайшее время отказываться от европейских рейсов.

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