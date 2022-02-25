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Чехия остановила выдачу вида на жительство для россиян

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:40

Чехия прекращает выдачу временных видов на жительство гражданам России в ответ на военную операцию на территории Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра республики Петра Фиалу.

Он отметил, что граждане смогут получить вид на жительство только по гуманитарным соображениям.

Фиала заявил, что распорядился «провести ревизию выданных разрешений на пребывание в республике» из‑за наложенных санкций против России. По словам премьер-министра, правительство также рассматривает вопрос о возможности ограничения полетов некоторых авиакомпаний над Чехией.

Кроме того, он объявил, что правительство Чехии приняло решение ускорить процесс выхода страны из Международного банка экономического сотрудничества (МБЭС) и Международного инвестиционного банка (МИБ). Они были созданы во второй половине ХХ века для содействия экономическому развитию членов Совета экономической взаимопомощи (СЭВ).

Чешские власти также выделили 300 млн крон (более миллиарда рублей) для помощи гражданам Украины.

Ранее Чехия приостановила выдачу виз гражданам России. Кроме того, правительство страны решило прекратить работу чешских генконсульств в Петербурге и Екатеринбурге, а также отозвать разрешение на деятельность российских консульств в Карловых Варах и Брно.

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