Röyksopp выложили новый сингл «This Time, This Place…»

Вокальную партию для композиции записала Беки Мари, выступавшая в составе Nouvelle Vague и выпустившая ремикс на трек «Banned from the Roxy» британской панк-группы Crass.

Песня «This Time, This Place…» вместе с выложенными ранее синглами «Impossible», «(Nothing But) Ashes…» и «The Ladder» войдет в треклист нового проекта Röyksopp «Profound Mysteries». Музыканты не называют его альбомом — в 2014 году группа перешла к формату EP и отдельных песен, отказавшись выпускать традиционные пластинки.

При этом «Profound Mysteries» будет состоять из десяти композиций. По словам членов группы, свет увидит «расширенная творческая вселенная и потрясающая концептуальная работа». Релиз записи запланирован на 29 апреля.

Предлагаем почитать архивное интервью «Афиши» с участниками группы — оно было опубликовано на следующий день после релиза последней пластинки коллектива «The Inevitable End».