Röyksopp выпустили сингл «Impossible» и анонсировали новый проект «Profound Mysteries»

Норвежский электронный дуэт Röyksopp опубликовал трек «Impossible» и анонсировал новый проект под названием «Profound Mysteries». Об этом сообщает NME.

Музыканты не называют проект альбомом — в 2014 году группа перешла к формату EP и отдельных песен, отказавшись выпускать традиционные пластинки. При этом «Profound Mysteries» будет состоять из десяти композиций. По словам членов группы, свет увидит «расширенная творческая вселенная и потрясающая концептуальная работа».

Трек «Impossible» записан при участии британской исполнительницы Элисон Голдфрапп, участницы электронного проекта Goldfrapp. Röyksopp показали видео на новый сингл.