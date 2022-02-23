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Более 96 тыс. жителей ДНР и ЛНР пересекли границу России

Дарья Мельникова
Сегодня в 11:14

Более 96 тыс. человек из Донецкой и Луганской народных республик пересекли границу России в ходе массовой эвакуации. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на временно исполняющего обязанности главы МЧС Александра Чуприяна.

По его словам, руководство ЛНР и ДНР предупредило Россию, что в случае ухудшения ситуации в республиках число беженцев может увеличиться до 500 тыс. человек.

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова также заявила, что из Донецка и Луганска было эвакуировано более 31 тыс. детей, в том числе около тысячи сирот.

18 февраля власти ДНР и ЛНР объявили о массовой эвакуации населения из‑за обострения вооруженного конфликта. Беженцев принимает Ростовская область, где действует 125 пунктов временного размещения. Утром 23 февраля в них находились более 6,8 тыс. человек, а том числе, 3,4 тыс. детей.

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